Kõik on võimalik: ketist päästetud koer on tänaseks reisinud rohkem kui 15 riigis

«Kui aga koer on sotsiaalne ja seltsiv, siis soovitan kindlasti koeraga reisida. Sul on palju aega ja nii saad terve päeva oma neljajalgse lemmikuga koos veeta. See on imeline võimalus, nii koera kui ka omaniku jaoks,» kirjeldab Lena nende kogemust.

Mida koeraga reisides tähele panna?

Asti omanike sõnul on eriliselt oluline tähele panna, et koeraga reisides peab matkaautol olema korralik kliimaseade. Seda juhuks, kui tuleb ette olukord, kus koera ei saa kaasa võtta ja ta peab mõneks ajaks matkaautosse ootama jääma. Eriliselt oluline on see kuuma ilma korral. Lisaks toovad nad välja, et Euroopa siseselt on piiriületamine üsna lihtne, kuid reisides Euroopa Liidust välja, on nõuded juba karmimad ja piiriületus võtab kauem aega. Koeraga reisides tuleb kindlasti end eelnevalt kurssi viia sihtriigi nõuetega.

Nüüdseks on Asti enda uue perega veetnud juba aasta ja selle ajaga on õppinud palju nii koer kui ka omanikud. Asti varasem elu piirdus keti otsas istumisega, seega oli tema jaoks alguses kõik uus ja tal olid teatud hirmud. Näiteks oli jalutuskäigul tee peale ette jäänud kivi midagi, millesse tuli väga ettevaatlikult suhtuda.

Ilmselt pidi Asti minevikus olema väga iseseisev ja ta ei olnud harjunud inimesega koos aega veetma. Seega tuli tal alguses õppida, et ta ei pea üksinda kõigega toime tulema ja inimene on olemas, et teda toetada ning suunata. Lena sõnul on juba väga palju saavutatud, kuid Asti treenimine kestab endiselt: «Õppisime koera samm-sammult tundma ja teda paremini mõistma. Tänu sellele leidsime paremaid viise, kuidas teda aidata. See on suur töö, aga näeme, kui kaugele ta on ühe aastaga jõudnud.»