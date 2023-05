VIDEO ⟩ Üks maailma kõige paksemaid kasse pandi lõpuks dieedile

Sõbraliku välimusega kiisu on tõeliselt suur loom, sest kui USA-s Virginia osariigis loomakaitsjad ta kinni püüdsid, kaalus kass 18,3 kilogrammi. See on kodukassi jaoks väga suur kaal, sest kuigi looma suurus võib olenevalt tema tõust ja kehaehitusest erineda, kaaluvad tavalised kassid enamasti umbes 4,5 kilogrammi, kirjutab LADBible.

Kassi leidnud loomakaitsjad arvasid, et nelja-aastane Patches on üks maailma suurimaid kasse ning nad ei eksinud. Kuigi Guinnessi rekordite raamat lõpetas raskeima kassi valimise 1998. aastal, et vältida kasside ületoitmist rekordi saavutamise nimel, kaalus viimane rekordiline kiisu 21,3 kilogrammi ning see on Patchesi kaalule üsna sarnane number.

Kogukale kassile otsustati leida uus kodu ning üsna pea oli teda valmis adopteerima pensionär Kay Ford. Naine sõnas, et ta viibib palju kodus, seega on ta valmis täielikult kassile pühenduma ning soovib Patchesiga koos dieedile minna. Ford rääkis, et kuigi ta ise ei ole ebatervislikult ülekaaluline, võttis ta pandeemia ajal kaalus juurde ning ta sooviks hea meelega nendest lisakilodest lahti saada.