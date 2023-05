PESALEIDJA PALUB ABI ⟩ Haige kassi ravi läheb maksma üüratu summa, mis käib pensionäril üle jõu

See projekt on väga kulukas ja Tipsi ainus õlekõrs on heade annetajate abi. «Palun jätame seekord ära hukkamõistu memme suunas, sest see ei vii kuskile. Terve Eesti on täis paraku selliseid memmedele kuuluvaid kiisusid ning kindlasti on ka hullemas seisus kasse, kuid Tipsil vedas, et teda märgati sellisena ja paluti abi. Palun aitame Tipsil tagasi saada elamisväärne elu ja hea enesetunne. Iga loom on seda väärt,» kirjutab Pesaleidja sotsiaalmeedias postituses. Ravi kogukulu on eeldatavasti 1300-1400 eurot.