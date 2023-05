PÄEVAKÄPP ⟩ Haruldaselt vahva karvamustriga Eeva otsib suure südamega peremeest

Inimestega ei olnud kiisukesel just parimaid kogemusi olnud ja nii veetiski ta esimesed nädalad hirmunult kassitoas diivani all. Just sealt diivani alt jäi ta silma ühele oma hoiukodule, kes tahtis anda Eevale võimaluse inimesega sõbraks saada. Nüüd on kassineiu mitmeid kuid hoiukodus elanud ja annab selgelt märku, et aeg oleks ta oma inimesel ta ometi päriskoju viia!