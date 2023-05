Naine arvas, et ta päästis koera, kuid tegelikult oli tegemist ohtliku loomaga

Meg Alexandra valmistus saabuvaks tornaadoks, kui märkas oma aias niutsuvat kutsikat, kes oli tema aias väikeseks palliks kerra tõmmanud. Naine jagas oma toredat avastust ka TikTokis ning rääkis videos, et ta üritas õues väikese looma ema üles leida, kuid kui ta teda ei leidnud, viis ta kutsika enda juurde koju. Üsna pea sai naine aga aru, et tegemist ei ole mitte väikese koerakutsikaga, vaid hoopis koiotiga, kirjutab Daily Star.

Loomake oli väga väike ning tema silmadki polnud veel täielikult avanenud. Alexandra mässis ta kodus soojalt rätiku sisse ning hakkas talle toiduks süstlaga piima andma. Siis märkas ta, et loomaga pole siiski kõik päris korras ning ta avastas, et kutsikal on raske infektsioon. Tema kehva karvkatte vahel oli palju väikeseid tõuke ning tema nahk oli kahjustatud.

Kui naine lõpuks koioti puhastatud ja toidetud sai, hakkas ta kutsikale vajalikku abi otsima. Videot näinud inimesed olid naise käitumisest vaimustuses ning tänasid teda, et ta otsustas väikese abitu koioti eest hoolitseda. Üks kommenteerija kirjutas, et see pole väga tavaline, et inimesed metsikute loomade eest seisavad, sest tihti tekitavad metsloomad inimestes hirmu.