PILDID ⟩ Inglismaal nähti üliharuldast musta looma

Päästjad lisasid, et kinnipüütud rebane näib olevat isane ja umbes kaks aastat vana. Tema tumeda karvkatte tõttu panid nad loomale nimeks Shadow (eesti keeles Vari - toim.). Organisatsioon kirjutas oma sotsiaalmeediapostituses, et must loom viidi arsti juurde kontrolli ning seal selgus, et tema tervis on täiesti korras. Nad jagasid, et Shadow on inimeste läheduses väga julge, mis tähendab, et ta on ka varem inimestega harjunud. Hetkel on loomale leitud turvaline kodu, kuid ta ootab siiski oma endist omanikku.