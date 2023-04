PÄEVAKÄPP ⟩ Väike Safiir igatseb kodukese järele

Safiir paneb vist kõigil pead ringi käima, sest nii nunnukas on see väike kassipall. Iseloomult on väike hallu veel tagasihoidlik ja alles harjub turvakodu eluga, aga vabatahtlikud on kindlad, et see on alguse asi. Küllap juba õige pea komistab Safiir paikäe otsa. Kui just…