SÜDANTLÕHESTAV ⟩ Vaata, milline näeb välja koeraema, keda kutsikavabrikus tootmismasinana kasutati

USAs Ohio osariigis asuvas Wayne County Humane Society nimelises varjupaigas töötav Joe Kay on postitab oma TikToki kontole @adoptingdogs südantliigutavaid videoid sellest, kuidas varjupaiga hoolealused kojusaamisele reageerivad. Need videod on mehele toonud rohkem kui neli miljonit jälgijat ning miljoneid vaatamisi.