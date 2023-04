ÕNNELIK LÕPP ⟩ Maja müünud perekond jättis puu külge seotuna maha oma koera

TikToki kasutaja @geaux75 avastas maja ostes tagahoovist saatuse hooleks jäetud koera, kes oli seotud puu külge. Naise süda ei lubanud võõrast looma hetkekski sinna jätta: "Mis siis oleks saanud, kui me poleks maja kohe kätte saanud ja vahepeal oleks koeraga midagi juhtunud?" Naine päästis hüljatud käpalise nööri küljest ja lubas, et see koer ei pea enam kunagi midagi halba kogema vaid saab endale ilusa elu ja armastava kodu ning pererahva.