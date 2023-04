VIDEO ⟩ Uudishimulik lehm otsustas külastada ehituspoodi

Poe omanik Dudu Goldstein ütles, et lehm tekitas kahju, mis läheb poele maksma 740–990 eurot. Ebatavalist juhtumit jäädvustasid poe kliendid, kes panid hiljem videod ka TikToki üles. Ühes videos on näha, kuidas lehm riiulite vahel kõndida üritab ning siis välisuksest välja jookseb. Loom ei olnud siiski kuidagi ohtlik ning suutis poest lahkuda nii, et ta ei vigastanud ennast ega ühtegi inimest.

Lehmade nägemine selles piirkonnas pole ebatavaline, sest pood asub Iisraeli maapiirkonnas. Poe omanik tunnistab siiski, et see on esimene kord, kui nii suur loom poodi ära eksib. Linnud ja väiksemad loomad on varem poodi sattunud, kuid lehma nägi ta riiulite vahel esimest korda. Kuigi karjamaadel elavad lehmad on tavaliselt rahulikud, võivad nad muutuda agressiivseks, kui nad tunnevad end ohustatuna.