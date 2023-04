PÄEVAKÄPP ⟩ Kas talle ei olegi kodu? Viimsist päästetud Nöbinina ootab turvakodus juba 4 aastat

Turvakodus on Nöbinina hakanud tundma, et elu on siiski elamist väärt. Nöbinina ootus on olnud nii pikk ning vahel tekib tunne, et talle ei olegi kodu… Kuigi Nöbinina eelistab magada pesas peidus ja ei käi end huvilistele niimoodi pakkumas nagu mõni paimaias nurrumootor, paisub temalgi südames soov olla viimaks kodukass.

Nöbininaga leiaksid Sa endale maailma ühe kõige haruldasema kassi. Ah, et miks? Sest Nöbininal on polüdaktüülia. Ah, et mis see on? Tundub nagu mingi haigus? Ei, kaugel sellest! Sedasi nimetatakse hoopis neid haruldasi kasse, kellel on käppadel üks varvas rohkem!