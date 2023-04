VAATA VIDEOT ⟩ Alaskal läks põder kinno ja nosis popkorni

«Nad lihtsalt õhutasid ruumi ja nii see juhtus,» ütles Black. »Me hoiame uksi sel aastaajal üsna sageli lahti, sest väljas on lihtsalt nii mõnus ja tahaks natuke värsket õhku sisse lasta.»

Black oli kogemuse üle väga rõõmus, sest tema ja ta vennatütar Jasmynne, kes samuti kinos töötab ja juhtunu ajal seal viibis, on Alaskal alles uued inimesed, vahendab Alaska's News Source. «Me mõlemad arvame, et see on lihtsalt nii vinge,» ütles ta, «sest me mõlemad oleme põtradest täiesti vaimustunud. Me oleme ikka veel selles Alaska uue elu faasis.»