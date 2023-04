PÄEVAKÄPP ⟩ Ootamine näib lõputu: Teele otsib kannatlikult kodu juba aastaid

Teele on veetnud aega kassitoas ja hoiukodudes, mis on teinud noore preili veidi ettevaatlikuks ja enda piiridest selgelt märku andvaks. Küll aga ei ole pikk ooteaeg võtnud ära tema mängulusti: pallikesed, lapikesed ja hiirekesed põrandal on tema lemmikasjad, mida taga ajada.

Talle meeldib täitsa ise mängida ja end lõbustada, samas on sõbraks ka hoiukodu isasele kassile, kellega peitust ja tagaajamist mängitakse. Sammhaaval on Teele näinud, et ka inimese juures on normaalne olla, nii võib teda näha kraabipuul istumas ja õhtuti voodis jalutsis magama heitmas koos teistega.

Teele kindlasti vajab veel käe ja paidega harjutamist, kuid senised arengud on paljulubavad. Ka on ta praegu pigem iseseisev neljakäpaline kui sülekass. tal on imeäge pilk, mõtlik olek ja igati vahva iseloom, mida heal inimesel on võimalus avada.

Teele võib sobida ainukeseks või ka teiseks kassiks – teise kassi puhul kindlasti tuleks vaadata, kas iseloomud klapivad.