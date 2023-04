PILK PEALE! ⟩ Silmalaugudeta kassi perenaine muutis looma tervisehäda stiilseks moeloominguks

Kassi õnneks ei ole4 tema omanik Karen McGill kiisu terviseprobleemist heitunud vaid vastupidi, on kogunud loomale muljetavaldava aksessuaaride kollektsiooni, kuhu kuulub üle 100 paari päikeseprille. Nii saab kass oma silmad hoitud ja näeb välja iga päev nii stiilne, et kui oleks olemas ekstra kassidele mõeldud moežurnaal Vogue, sobiks ta selle kaanele.

Prille on kõikvõimalikes eri värvides ja stiilides. Mõned on sädelevad, mõned klassikalised. Perenaine sätib prillidele lisaks kassile selga ka kostüüme, kampsuneid, saapaid ja peakatteid.

Moelavadki on Bageli karvaseid käppasid näinud ja tundnud - moekas loomake on üles astunud nii ihaldusväärsetel New Yorki, kui Los Angelese moenädalatel. Tulevikus ootab teda moemeka Pariis. Tõeline catwalk!