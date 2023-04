Südamekujulise ninaotsaga hiiglaslik varjupaigakass sai häid uudiseid

Virginia osariigis Richmond Animal Care and Controli varjupaika sattunud Patches on varjupaiga töötaja Robin Youngi sõnul suurim kass, keda ta iial näinud on. Lapiline kiisumürakas kaalus varjupaika jõudes ei vähem ega rohkem, kui 18,1 kilogrammi.

Young ütles, et Patches on umbes 8-aastane, ülimalt sõbralik ning üle kõige armastab ta kõhu alt sügamist. Kassile määrati ülekaalu tõttu dieet ja treeningprogramm, et kogukus tema tervist ei hakkaks laastama. Ta avaldas lootust, et kaalulangetusrutiin jätkub ka siis, kui loom endale uue kodu leiab.