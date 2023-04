Plehku pannud papagoi leidis kodutee, kui sattus peole ja hakkas külalistega lobisema

Kui linnu kadumine avastati, käis Brent kogu ümbruskonnas ringi ja uuris kõigilt, kas nad on tema kallist rohelist lindu näinud. Ta postitas sotsiaalmeediasse kuulutusi kadunud Tiki kohta ja otsis teda ka ise lakkamatult. Kõige rohkem kartis ta, et lind satub metsloomade küüsi.

«Ta on väga armas ja sõbralik. Ta ei karju ega kakle. Ta jutustab ja teeb terve päeva armsaid hääli, teda on raske mitte armastada,» kirjeldas linnu omanik oma lemmikut. Chadwell lootis, et vett ja toitu otsides maandub papagoi kellegi õuele ja teda märgatakse. Kuid iga päevaga tuhmus lootus, et lind elusa ja tervena leitakse.