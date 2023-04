KODUOTSIJA ⟩ Kus on minu inimene? Energiapall Max ootab Viljandi varjupaigas südamesõpra

Koerapoiss on ülevoolavalt sõbralik ja sotsiaalne ning varjupaigaelu ta ei pelga, kuid kindlasti soovib rohkem tähelepanu, kui varjupaigatöötajad seda teiste loomade kõrvalt võimaldada saavad. Lisaks on Max veel noor ja vajab distsiplineerimist ning õpetamist.

Max on keskmist kasvu, ilusa musta-valgekirju kasukaga, mis on mõnusalt siidine ja läikiv. Ta on hirmus energiline ja mänguhimuline. Ta armastab tohutult inimeste seltsi ja tähelepanu ning probleemiks ei ole ka teiste loomadega läbisaamine - Max on kõigi sõber!