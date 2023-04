Omanik jättis kohutavas seisus koera ketti piinlema: «Tema ümber hõljus mädalehk»

19. aprilli hommikul sai Eestimaa Loomakaitse Liit teate, et Uuskülas Vana-Muuga teel on ketikoer, kellel on kõhu all suur auk. Koer tuigub ja on loid. Teataja sõnul olla koer lühikeses ketis virelenud juba kaheksa aastat.