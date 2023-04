ÕÕVASTAVAD FOTOD ⟩ Linna eksinud kiskja jäi auto alla: «Alguses arvasin, et eks ta koer on»

Teavitus hukkunud hundi kohta tuli metsloomade ja lindudega seotud probleemidega tegelevale Jäägriabi OÜ-le kella 15.00 paiku. «Alguses arvasin, et eks ta koer on, aga teepeal mõte jõudis ka vahepeal muutuda, et tegemist võib olla ka šaakaliga, kuna alles see oli kui nad Vabaõhumuuseumi territooriumi vallutasid,» selgitas Jäägriabi esindaja Marko Olop Eesti Jahimeeste Seltsile.