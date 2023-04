PÄEVAKÄPP ⟩ Omanäoline Bosse otsib kodu: üks mornima ilmega kasse, keda kunagi näinud oled

Bosse asub Cats Help MTÜ hoiukodus Tallinnas ning on saanud loomakliinikus kogu terviseuuringute paketi ning on terve ja energiat täis. Ta on kastreeritud, vaktsineeritud, saanud kiibi ning kõik tõrjed. Oma tõu eripära tõttu on Bossel vaja vaid veidi sagedamini silmi puhastada.