VIDEO ⟩ Korralik ehmatus: mees vaatas oma koduaias karuga tõtt

Asheville'is elav David Oppenheimer ütles CNN -le, et kohtumine karuga oli väga ootamatu.

Ka juuresolevast videost on näha, et mõlemad osapooled olid teineteise nägemisest parajalt ehmunud, sest meest näinud karu taganes kiiresti ja läks rahumeelselt oma teed. Videost on ka näha, kuidas šokiseisundis Oppenheimer enese kaitseks padja haaras.