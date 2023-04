AITA LEIDA ⟩ Järvamaal otsitakse kodust põgenenud poni, kes on kadunud juba üle nädala

Looma on paar korda märgatud, kuid kinni püüda ei ole õnnestunud. «Eelmisel pühapäeval korraldati väike otsing, mille käigus paar korda poni märgati, kuid ta oli paanikas ja jooksis inimesi nähes eemale ehk käitub nagu metsloom,» sõnas otsingute eestvedaja Raili Krusta.

Seetõttu plaanib Krusta 16. aprillil korraldada uue organiseeritud maastikuotsingu, kuhu oodatakse osalema vabatahtlikke. «Vahet ei ole, kas saad tulla kohale paariks tunniks või terveks päevaks. Eelnev kogemus maastikuotsingute ja hobustega ei ole oluline - oluline on, et kohale tuleks võimalikult palju inimesi, et saaksime võimalikult kiiresti võimalikult suure ala läbida!» sõnab Krusta.