Näitleja Reese Witherspoon armastab loomi: olen oma karvastele sõpradele tänulik!

Naine on öelnud, et lemmikloomadel on tema elus väga oluline roll. Oma lemmikloomade valib ta nime sageli kuulsuste järgi: näiteks oli tal kunagi Frank Sinatra nimeline inglise buldog ning Coco Chaneli nimeline prantsuse buldog.

2020. aastal sündinud prantsuse buldog Minnie on hetkel perekonna kõige värskem liige ning näib, et buldogid on näitlejale väga südamelähedane tõug. Samas on tal olnud ka saksa lambakoer, kes kandis nime Nash ning suri 2019. aastal.