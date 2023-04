PÄEVAKÄPP ⟩ Miks keegi teda ei märka? Narvast päästetud Oskar otsib kodu juba 3 aastat

Ta on leplik, pehme ja soe. Aga kodupakkumist pole tulnud, sest ta on mustvalge ning vahel tagasihoidlikum ja tasasem, kui vaja. Pai- ja nurrumootor ei ole temas veel täistuure võtnud. Vahel laseb Oskar pai teha, ent mõnikord tahab pühenduda pikutamisele ja ei viitsi. Arvatavasti on temas peidus üks hea kodukass, kes tahaks oma tuba ja oma luba, et siis seal pikutada ja unistada ning vahel paisid vastu võtta.