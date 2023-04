TASUB TEADA ⟩ Need 3 toitu võiksid sinu koera menüüsse kuuluda

1. Mustikad. Need sisaldavad palju antioksüdante ja kiudaineid, mis mõjuvad seedimisele hästi, kirjutab väljaanne webmd.com .

2. Kurk. Kurk võib olla suurepärane vahepala, kui sinu koeral on vaja näiteks veidi kaalust alla võtta. Kurk sisaldab rohkelt vitamiine, aga väga vähe süsivesikuid, mistõttu on see üks tervislikumaid snäkke.