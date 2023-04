Kardashianide perekond röövib üritusel igal aastal tähelepanu endale. New York Times kirjutab, et see ei ole aga ürituse peakorraldajale Anna Wintourile meelt mööda, kuna sedasi pöörab meedia tähelepanu moe ajaloo asemel hoopis kõmulistele staaridele ja nende riietusele. Just sel põhjusel staarperekonna liikmed kutseid ei saanud.