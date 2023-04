VAATA PILTE ⟩ See on ilmselt kõige glamuursem sisalik, keda sa eal näinud oled!

47-aastane Anni Becherer juhib rõivadisaini ettevõtet, kuid tundis, et oma oskused tuleb proovile panna. Rõivad oskab ta inimestele suurepäraselt õmmelda, kuid kuidas on lood sisalikega.

Naise kodus elab üks habeagaam. Tegemist on sisalikuga, kes elab looduslikult Austraalias, kuid on üsna populaarne lemmikloom, kuna on võrdlemisi sõbraliku iseloomuga. Need elajad võivad kasvad 60 sentimeetri pikkuseks.