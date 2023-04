Nunnumeeter põhjas! Vaata, kuidas pelglik koer Starshipi robotiga kohtub

Eestlaste Redditi leheküljele üles laetud videos on näha, kuidas jalutuskäigul olev koer pakirobotiga kohtub. Videos on näha, et koer seda iseliikuvat karpi ei usalda ning lausa kardab seda. Koera poole tuhiseva masina eest pistab koer jooksu, kuid õnneks lohutab teda omanik, kes selgitab koerale selgesõnaliselt, et see on tulevik.