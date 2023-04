Loodusvaatleja viib meid oma teostega otse suurkiskjate koju

MTÜ Eesti Suurkiskjad eestvedaja Eleri Lopp on üks vähestest loodusfotograafidest, kellel on õnnestunud pildistada Eesti metsade põlisasukaid ja püüda kaadrisse kõik kolm suurkiskjat. Loppi jäädvustatud kaadreid esitletakse Ülemiste keskuse puhkeala digiekraanidel mai lõpuni.

Eleri Loppi näitus. Foto: Rasmus Kooskora

Fotonäituse eesmärk on viia Eestimaa inimesed loodusele ja selle mõistmisele lähemale. «Linnastunud keskkonnas on oluline mõista, et me ei eksisteeri siin üksi, vaid koos teiste olenditega, kelle elupaikadele meie linnapiir paratamatult aina lähemale nihkub. Ülemiste keskus on paljude erinevate inimeste teede ristumiskoht ja meil on hea meel inimesed metsikule loodusele lähemale viia, et nende võimalikke hirme selle ees vähendada,» sõnas Ülemiste keskuse vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm.

Loppi sõnul tekitab teadmatus asjatuid hirme – mida vähem me teame, seda suurem on hirm. «Kui ma üle kümme aasta tagasi aktiivsemalt metsas käima hakkasin, ei olnud ka minul kiskjate kohta erilisi teadmisi ja puges küll väike hirm põue,» tunnistas Lopp. «Nüüd kui olen kiskjaid lähemalt tundma õppinud, tunnen lausa piinlikkust, et nende suhtes varem hirmu tundsin. Suurim hirm on neil hoopis meie suhtes, kuna kõige vähem tahavad suurkiskjad kokku puutuda just inimestega.»