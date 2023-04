EKSPERT SOOVITAB ⟩ Kolm väikest koeratõugu, mis sobivad kogemusteta loomaomanikele

Austraaliast pärit koeratreener kes postitab TikTokki videosid nime all Jamie The Dog Trainer, räägib hiljutises videos, et leidub päris mitu väikest koeratõugu, kes on esimest korda koera võtvale inimesele parimad kaaslased. Tema välja pakutud mõtted said sotsiaalmeedias ka palju toetust.

Esimesena arvab mees, et üks parimaid koeratõuge algajale omanikule on chihuahua. Ta sõnab, et see võib paljudele üllatusena tulla, kuid tegelikult on tegemist väga heasüdamilku koeraga. Need koerad tahavad väga inimestega koos olla ja tunnevad ennast imeliselt, kui saavad koos omanikuga kõikjal kaasas käia.

Mehe sõnul tõestavad ka mitmed uuringud, et chihuahuadel on väga kõrge intelligentsi tase, mis tähendab, et nad suudavad hästi inimeste emotsioonidest aru saada ja nendele vastata. Lisaks on nad ka head valvekoerad, kuid neid tuleb kindlasti sotsialiseeruma õpetada, sest muidu kipuvad nad väga kartlikud olema. Ka nende eest hoolitsemine ei nõua palju vaeva. Chihuahuadel on küll palju energiat, kuid nende väikese suuruse tõttu ei vaja nad palju liikumist.

Chihuahua. Foto: Shutterstock