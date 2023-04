Lund vihkav hurt leiutas erilise kõndimisviisi ja naerutab miljoneid

Itaalia hurt Nino mitte ei ole lume talve suhtes skeptiline vaid läheb õue sattudes lund vältides äärmustesse. Suurt osa selles mängib kindlasti tema karvkate. Itaalia hurdad on lühikarvalised ja neil puudub aluskarv, mis neid külma eest kaitseks. Seetõttu pannakse neile külmaga pikaks ajaks õue minnes alati soojendavad riided selga.

Niisama koduhoovis jooksmiseks alati riidesse ei panda ja Nino on ise välja mõelnud, kuidas ennast külma lume eest kaitsta. Ta on õppinud ära kahel jalal jooksmise.

Koera omanik Katrin Pollok ütles Newsweekile antud intervjuus, et itaalia hurdad külmetuvad väga kergesti, kuna neil pole paksu karva, mis neid soojas hoiaks. Seetõttu püüab Nino mitte puudutada külma ja märga lund, kõndides ainult esijalgadel. Omanik rääkis, et oli väga üllatunud, kui nägi Ninot esimest korda kahel jalal ringi lippamas, aga see ei jäänud ainsaks juhuslikuks korraks vaid sellest sai korduv harjumus.