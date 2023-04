Julie ärkas magusalt põõnava koera kaisus, kuid tegu oli kontvõõra külalisega

Kud probleem selle juures oli see, et tegu oli täiesti võõra koeraga, kes oli salaja nende majja tunginud ja ennast mõnusalt unne kerinud. Ei Julie ega Jimmy polnud looma varem kunagi näinud.

Julie postitas sotsiaalmeedias kuulutuse, et koera pererahvas üles leida ja kiiresti selgus, et tegu on koer Nalaga, kes elab neist umbes kolme kilomeetri kaugusel. Nala oli öösel perenaisega jalutades rihma küljest lahti pääsenud ja kutsumise peale enam tagasi ei tulnud.

«See on kõige imelikum postitus, mis ma iial teinud olen,» naeris Julie. «Ööpimeduses esialgu arvasin, et üks meie koertest on voodisse pugenud, aga päevavalges selgus, et ta ikka polegi meie oma,» jagas naine veidrat kogemust.