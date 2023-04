VIDEO ⟩ Omanik on hädas, sest tema koera peetakse koledaks topiseks

Looma omanik jagab veebis koerast videoid, et näidata ka teistele, kuidas erivajadustega koera eest hoolitseda. Ta sõnab, et teadis väga hästi, et tegemist on pisut keerulise koeraga, kuid see teda ei hirmutanud. Eelmises kodus ei hoolitsetud koera eest hästi, seega võttis tema tervenemine aega, kuid nüüd on ta õnnelik ja armastatud loomake, kes veedab oma päevi mängides ja elu nautides.

Chupey ja tema omaniku ühised tegemised on TikTokis paljudele silma jäänud ning mitmed inimesed on koera välimusest šokeeritud. Üks kommenteerija kirjutas, et kuigi koer on väga tore, meenutab tema välimus looma, kes võiks kuuluda kehvasti tehtud topiste hulka. Mitmed inimesed on ka lisanud, et koera välimus on nende jaoks väga vastuoluline, sest neile meeldib tema iseloom, kuid tema välimus tekitab hulganisti hirmu.