HIRMUTAV PILT ⟩ Naine leidis oma koduaiast segadusttekitava jäseme

Laura Moorcroft rääkis, et oli just oma abikaasaga jalutuskäigult koju jõudnud, kui märkas kodu ees murul midagi imelikku. Lähemal vaatlusel arvas naine esialgu, et tegemist on justkui eelajaloolise dinosauruse küünisega.

Salapärane jäse. Foto: mirror.co.uk

Naine sõnas, et oli leiust elevuses, sest nad on mehega suured Jurassic Parki filmide fännid ning veider kehaosa oli nende arvates täpselt selline nagu nad filmides olid näinud. Laura jagas leiust pilte ka sotsiaalmeediasse, et aru saada, millisele loomale see küünis kuulub.

Mõned kommenteerijad pakkusid, et ilmselt pärineb see mõne linnu küljest, kuid teised kahtlustasid, et tegemist võib olla mõne reptiiliga, näiteks alligaatori, krokodilli või kilpkonna jalaga. Mitmed inimesed nõustusid aga pilti jaganud naisega, et küünis meenutab dinosauruse jäset.

Laura pöördus eksperdi arvamust otsides kohaliku loomaaia ja tuttava loomaarsti poole. Mõlemad arvasid, et küünis kuulub ilmselt mõnele linnule, kuid nemadki ei suutnud selgeks teha, mis liiki linnuga on täpselt tegemist. Naine jagas, et eksperdid arvasid, et tegemist on faasani või kalkuniga, kuid see ei tee tema jaoks olukorda selgemaks. Laura jaoks jääb siiski mõistatuseks, mis juhtus ülejäänud linnuga ja kuidas see küünis tema aeda sattus.