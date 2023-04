MILJONITE NAERUTAJA ⟩ Lehm Doris leiutas kavala nipi, et tüütust lüpsmisest kõrvale viilida

Nimelt on Doris piimalehm, kellele ei meeldi sugugi hommikuti kiirelt askeldama hakata. Magus uni ja aeglane hommik on hoopis mõnusamad. Loom mõtles välja suurepärase nipi, kuidas peremehes kaastunnet äratada ja tüütust lüpsmisest pääseda.

Videoklipis püüab talunik John Brodie püüab tüdinenud ilmega piimaandjat laudast välja meelitada, kuid Doris näitab iseloomu ja annab selgelt mõista, et tal pole tuju ning teeskleb magamist. Brodie enda sõnul on Doris selle kavaluse tõttu rohkem inimese, kui veise moodi.

TikTokis avaldatud video levis kulutulena ja seda jagatakse paljudes meediaväljaannetes. Inimesed on rõõmsalt üllatunud ja samastavad ennast ja oma hommikuid Dorise omadega. «Ma saan nii aru, kui väga ta tahab lihtsalt lesida...» Lehma nimetatakse oma hingeloomaks ning kinnitatakse, et unised pikad hommikud on kulda väärt.

Videoklipis surub lehm pea vastu kaela ja teeskleb sügavat magamist. Taluperemehe sõnul on tähelepanu, mis peale selle video avalikustamist perele langes, täiesti hullumeelselt suur. «See on üllatav, aga tore. Ma arvan, et igasugune positiivne kokkupuude piimatööstusega on praegusel ajal ainult hea. Dorisel on fantastiline isiksus – ta on kindlasti rohkem inimene kui lehm.»