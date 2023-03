KAS TEADSID? ⟩ Iluoperatsioonidel ja Botoxit süstimas saavad nüüd käia ka koerad

Kas oled siiani arvanud, et plastiline kirurgia on vaid inimeste lõbu? Tuleb välja, et enam see nii pole. Nüüd oma võimalik viia oma koer Brasiiliasse, San Paulos asuvasse lemmikloomade plastilise kirurgia keskusesse ilukirurg Edgard Brito juurde. Mehe eesmärk on muuta koerad veelgi armsamaks, kui nad loomulikult on.