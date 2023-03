MEELEOLUKAS VIDEO ⟩ Uudishimulikud metssead tungisid Luunjas perenaise lillepeenrasse

Tartu Jahindusklubi liikme Tõnu Petersoni sõnul on teisedki kohalikud jahimeeste poole pöördunud ja sarnast olukorda täheldanud. Jahindusklubi andis lubaduse, et nad hoiavad sündmuste edasisel käigul silma peal.

Eestis elutsevad metssead eelkõige tihedates kuusenoorendikes või tiheda kuuse-alusmetsaga segametsades. Seal leidub neile enim sobivaid päevaseid varjepaiku. Nimelt on metssead videvikulise ja öise eluviisiga loomad, kes päeval varjuvad. Vaid üksikud kuldid valivad aeg-ajalt oma päevasteks puhkekohtadeks ka lagedamaid metsaaluseid.

Vahel võivad kuldid ka sipelgapesades magada. Sageli käivad metssead pillirootihnikutes - seal on piisavalt varjuline, kuid samuti on pilliroojuured neile toiduks. Suvel ja sügisel veedavad metssead palju aega veekogude ja kraavide läheduses, et porivanne võtta.