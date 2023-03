EKSPERT HOIATAB ⟩ Kolm väikest koeratõugu, keda ei tasuks algajal omanikul võtta

Austraalia loomakasvataja, kes postitab sotsiaalmeediasse videoid nime all Jamie The Dog Trainer, jagas hiljuti TikTokis klippi, milles ta nimetas kolm koeratõugu, keda peaksid esimest korda koera võtvad inimesed vältima, kirjutab The Sun.

Esimesena pakub mees välja taksikoera. Tema sõnul võivad väikesed armsad koerad välja näha nagu jalgadega vorstid, kuid nad on iseloomult jahikoerad ja kipuvad seda omadust ka palju välja näitama. Taksid võivad muutuda tõeliseks väljakutseks, sest neil on kalduvus teisi väikseid loomi taga ajada ning neil on raske uute inimestega sõbruneda. Jamie lisab, et taksikoerte omanikud kurdavad tihti, et neil on probleeme koera reaktsioonidega.

Taksikoer. Foto: Shutterstock

Järgmisena jagas koeratreener, et keeruline tõug on ka Jack Russelli terjer, sest nad on iseloomu poolest väga energilised. Ta usub, et kindlasti leidub ka rahulikumaid selle tõu esindajaid, kuid enamasti on tegemist väga tujuka loomaga. Jamie ütleb, et inimesed ei tohiks lasta ennast petta koera väikesest kasvust, sest kuigi nad on väga pisikesed, on nad hingelt suured koerad. Jack Russelli terjeritel on väga palju energiat ja neil on suur soov jahtida, seega on mõnel esmakordsel koeraomanikul nendega raske hakkama saada.

Jack Russelli terjer. Foto: Shutterstock