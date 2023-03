VÕITLUS SURMAGA ⟩ Üle 50 aasta pisikeses akvaariumis elanud mõõkvaala elu on muutumas

Mõõkvaal Lolita, tuntud ka nimega Tokitae, püüti kinni 1970. aastal USAs, Washingtoni ranniku lähedal. Suur imetaja on nüüd viimased 53 aastat elanud Floridas Miamis okeanaariumis. Kuigi vaalal pole olnud võimalust akvaariumist pääseda, on see nüüd muutumas, sest mittetulundusühing Friends of Lolita (Lolita Sõbrad) on tema vabastamise nimel tegemas suurt kampaaniat, kirjutab Daily Star.

Täna, 30. märtsil toimuval pressikonverentsil räägib Lolita pärast muretsev ühing oma järgmistest plaanidest, kuidas mõõkvaal oma koju tagasi saata. Imetaja päästmisega tegelev Howard Garrett ütles, et kuigi paljud arvavad, et see tekitab talle palju stressi, on Lolitale kojuminek kindlasti õnnelik sündmus.

Vaala ookeani tagasi viimine ei ole aga lihtne protsess. Esmalt paigutatakse ta Orcase saare lähedal asuvasse suuremasse aedikusse, kus ta saab kohaneda keskkonnaga ja kuulda teiste mõõkvaalade helisid. Garrett, kes on Lolita vabastamise eest võidelnud alates 1980. aastatest, sõnas, et see saab olema väga põnev ka teistele imetajatele, kes seal piirkonnas elutsevad, sest mõõkvaal tahab kindlasti nendega suhelda.