NUNNU VIDEO ⟩ Vaata, mis on ühist inimesel ja laiskloomal

TikTokki postitatud populaarne video tekitab paljudes suurt segadust, sest kuigi laiskloomad on kõigi lemmikud, pole inimesed tema kehaosade peale pikalt mõelnud. Siiski selgub, et pika karvaga loom peidab oma tiheda karvkatte all naljakaid kõrvu, mis meenutavad väga just inimeste omi. Väikesed inimkõrvad põhjustasid sotsiaalmeedias omajagu elevust, sest peidus olnud kehaosad oli paljudele suureks uudiseks.

Videot kommenteerinud inimesed on hämmingus, et nad varem sellist tavalist fakti laisklooma kohta ei teadnud. Paljud ütlesid, et inimkõrvu meenutavad kehaosad tekitavad neis vastikust ning nad soovivad, et nad seda ei teaks. Üks kommenteerija kirjutas, et kuigi ta teab, et loomi ei tohiks väärkohelda, oleks tore näha, kuidas väikestesse kõrvadesse tehtaks kõrvaaugud.