ÜLLATAV LAHENDUS ⟩ Mees väidab, et juturobot päästis tema koera elu

Sotsiaalmeedias on inimeste tähelepanu püüdnud lugu, milles Cooperi-nimeline mees jagas, et sai koera haiguse diagnoosimisel vajalikku nõu robotilt. Mees kurtis, et tema borderkollil Sassyl avastati puukide kaudu leviv haigus ning kuigi arstid üritasid koera ravida, muutus tema tervis aina kehvemaks. Cooper selgitas, et arstid alustasid õigel ajal ravi ja vaatamata Sassy tõsisele aneemiale tundus esmalt tema seisund paremaks minevat. Mõne päeva pärast võttis aga olukord kurva pöörde.

Mees kirjeldas Twitteris, et märkas, kuidas tema koera igemed väga kahvatuks muutusid ja see sundis teda loomaarsti juurde kiirustama. Uus vereanalüüs näitas veelgi raskemat aneemiat, mis oli isegi hullem kui esimesel päeval, kui Cooper koeraga arsti juures käis.

Loomaarst jätkas seejärel täiendavate testidega, kuid tal polnud õrna aimugi, mis Sassyle niivõrd suurt vaeva tekitab. Koeraomanik tundis, et on täiesti lootusetus seisus, kuid ühel hetkel tekkis mõte, et ehk suudab hoopis tehisintellekt looma aidata.

Tehisintellektist vestlusbot ChatGPT vastab internetis inimese kirjutatud küsimustele loomulikus keeles, justkui oleks tegemist päris lihast ja luust vastajaga. Tehisintellekt reageerib inimese esitatud tekstile algoritmide abil ning vastab küsimustele talle kättesaadavaid teadmisi ja internetis olevat teavet kasutades.

Cooper kirjeldas üksikasjalikult tehisintellektile olukorda ja saatis lisaks ka vereanalüüside tulemused. Robot hoiatas meest, et talle ei vasta päris veterinaar, kuid siiski suutis see koerale mõne minutiga diagnoosi määrata. Tehisintellekt arvas, et kuna sisemine verejooks oli juba ultraheliga välistatud, jäi ainsaks diagnoosiks immuunraviga hemolüütiline aneemia. Vestlusboti lahendusega arsti poole pöördunud mees saigi ruttu kinnitust, et tehisintellektil oli õigus.