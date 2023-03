UHKE LOOM ⟩ Täiskasvanud mehe suurune koer tekitab inimestes hirmu

Jamal Miah adopteeris Kesk-Aasia lambakoera pärast seda, kui mehe sõber koerast loobus. Sõber ei tahtnud koera enam endale hoida, sest tema arvates oli armas kutsikas kasvanud liiga suureks, kirjutab Mirror.

Suurus on Kenzo-nimelise koera puhul tõesti lausa hirmuäratav – kolmeaastane koer on tagajalgadel seistes 182 sentimeetrit pikk ja ta kaalub 85 kilogrammi. Mõõtmed, mis oleksid täiskasvanud mehe jaoks täitsa tavalised, on aga koera puhul üllatavad ning paljud inimesed ei suuda uskuda, et see on koer.

Jamal koera Kenzoga. Foto: mirror.co.uk

Põnev loom tekitab inimestes palju huvi ning tihti pöördutakse tänaval koera omaniku Jamali poole ja uuritakse, kas tegemist on hoopis poni või lõviga. Kuigi mehe sõnul on inimesi, keda suur koer hirmutab, on palju ka neid, kes soovivad väga armsat looma paitama tulla.

Mees räägib, et ka tema enda pere oli alguses koera suhtes ettevaatlik. Ta selgitas, et kui Kenzo koju toodi, kartsid mehe tütred koera just tema suuruse tõttu, kui pärast paari jalutuskäiku harjusid nad loomaga ruttu ära. Jamal kiidab Kenzot ja ütleb, et loom saab aru, et kodus elavad tüdrukud on mehe tütred ja seetõttu on koer nüüd nende suurim kaitsja.