VIDEO ⟩ Kas paned tähele? Soola limpsivate põtrade seltskonnaga liitusid põnevad külalised

«Soolakul kolm põtra pole just väga haruldane pilt, aga selgus, et põtradel olid turvamehed kaasas. Kui hoolega videot jälgida, siis üks ilves liikus nende tagant läbi ja teine tuli kohe esimese järel ja jäi põtru lähemalt uudistama,» selgitas rajakaamera omanik Rain Rähn.

Ilvestel on märtsis käimas ka jooksuaeg, mistõttu neid võibki koos kohata. Sel ajal toimub ilveste kile kräunumine. Aastas on üks pesakond, aga emased ei pruugi igal aastal sigida, eriti kui piirkonnas napib toitu. Tiinus kestab 63-74 päeva ja pojad sünnivad mais. Poegimine toimub tavaliselt varjatud kohas puujuurte all või mõnes urus.