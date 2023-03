TASUB MÄRGATA ⟩ 3 imelist asja, mida kass sinu heaks teeb

1. Kass aitab vähendada stressi ja ärevust. Kassiomanikuks olemine mõjub inimese jaoks mitmel moel tervendavalt, kirjutab helpguide.org. Iga kassiomanik teab, et üks pehme pai ning ühe korraliku nurrumootori kuulamine võib nukra päeva sada korda helgemaks muuta ning seda tõestavad ka mitmed uuringud. Kassid on ka võrdlemisi vähenõudlikud ning senikaua, kuni sa annad neile süüa ja juua, hoiad liivakasti korras ning mängid nendega, on nad maailma kõige õnnelikuma lemmikud.