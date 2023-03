KLÕPS ⟩ Põltsamaal jäi rajakaamera ette soolamaias karu

Karud on taliuinakust ärganud ning tundub, et nende mineraalivajadus on suur, kirjutab Eesti jahimeeste selts.

Üle kahe meetri pikkune jahimeeste ehitatud soolak on nii kõrge, et karu sirutades ja ilma ronimata soolakivini ei küündi. «Mullu sai ehitatud just kõrge soolak, kuna osad loomad ajavad selle sealt kaugele maha,» selgitas Põltsamaa jahimees Tiit Seer.

Jahimees on täheldanud ka seda, et tänavu on soolaku vastu loomadel suurem huvi. «Kui eelmine aasta soolaku tegime, siis ei käinud eriti kedagi, aga tänavu tunnevad mitmed loomad selle vastu huvi,» ütles Seer.