100-pealisest kassivabrikust päästetud loomade kõhust tuli eemaldada surnud looted

Kasside eest hoolitseva MTÜ Cats Help sõnul ei ole olukorraga toime tulemine sugugi lihtne: hommikust õhtuni käib kiire töö, et kassid saaksid ravi ja leiaksid endale kodud, samuti tuleb olla toeks hoiukodudele.

Tänaseks on päästetud kasside arv küündinud 129-ni, üks kassidest on viis poega ilmale toonud ning kaks kassiema, kelle tiinus oli nii kaugel, et arstidel ei olnud enam südant neid steriliseerida, veel ootavad oma poegi. Kassidest 37 olid emased kassid ning enamik neist vanuses 1-2 aastat.

Päästetud kassid on kõik väga erinevad: kui osad neist on kiired kohanejad ja inimesega rohkem harjunud, siis on neid, kes on väga suures stressis ning kellega tuleb aina kliinikute vahet joosta. Sotsiaalmeedias jagati ka pilte kassidest päris- ja hoiukodudes.

Kassidel tuvastati järgnevaid terviseprobleeme: kahele kassile on tehtud südameuuringud ja ühel kassil neist tuvastatud tõsisem südameprobleem, kaks kassi tiined, üks poegis, kolmel kassil käib põieravi. Vähemalt kümme kassi vajavad hambaravi ning enamikul esineb kõhulahtisus ja soolte põletik, mille tõttu on lausa kolm kassi vajanud intensiivravi. Kuuele kassile on tehtud songaoperatsioon ning kolm on veel tulemas. Kuue kassi kõhust on eemaldatud surnud looted. 15 kassil tiinus katkestati. Üks kass on kurt ja vajab kõrvauuringuid.