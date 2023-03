Loomaarst vastab: kas koera mänguasju peaks hoidma talle kättesaamatus kohas?

Lemmiku lugeja kirjutab: «Kas see ütlus vastab tõele, et koeraomanik on see, kes alustab mängu ning ka lõpetab selle? Ning kui mänguasjad on koerale kogu aeg kättesaadavad, siis võib tal mingi hetk nendega mängimise vastu huvi kaduda? Ehk koeral ei tohi olla mänguasjad maja peal laiali, vaid ta saab nendega mängida siis kui sina lubad. Näiteks on kõik mänguasjad kapi otsas, kus koer nendele ligi ei pääse.»

See küsimus oleks targem läbi arutada koeratreeneriga oma konkreetse koduse olukorra kontekstis. Koerad ja nende suhted omanikega on väga erinevad, selline üldistus igas peres ilmselt ei kehti. Kui mänguasju on palju ja need kõikjal vedelevad, tüdib koer nendest arvatavasti kiiremini, nõnda on ju täheldatud lastega. Mõistlikum oleks korraga saadaval hoida näiteks 2-3 mänguasja ja kui need enam huvi ei paku, siis roteerida järgmiste leludeni. Mõne aja pärast on taasavastatud vana jälle huvitav. Kui läheneda nii, et mänguasi on ressurss, mis on omaniku kontrolli all, ja mäng on preemia, siis on mänguasjade hoidmine õige küll. Jällegi tasuks arutada treeneriga. Kasvatusstiilid on erinevad ja minu arvamus on, et õige on see, mis teie jaoks õige on ehk mis teile sobib ja toimib.