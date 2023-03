Ametnik vastab: 8 olulist küsimust, mis iga kutsikaostjat vaevavad

Kindlasti tasub uurida, kas lemmikloom on enne müüki loomaarsti poolt üle vaadatud. Heaks indikaatoriks on looma väljanägemine. Juhul, kui ta on loid ja räsitud, on tegemist ohu märgiga. Looma heaolu tagamisel on oluline ka tema kasvatamiseks loodud keskkond. Inimene võib paluda enne lemmiku ostmist sellega tutvuda.