TERE TULEMAST! ⟩ Teenistuskoerte ridadega liitus kaks noort imearmsat kutsikat

Xentoks ristitud belgia lambakoera kutsikas elab ennast täiel rinnal Põhja prefektuuri teenistuskoerte ridades sisse. «Võõras kohas ettevaatlik kutsikas on kodus nii ära harjunud, et on koerajuhi Fredi sõnul seal paras röövel. Õnneks on Fredil tema kasvatamisel abis ka pensionit nautiv teenistuskoer Fifa,» kirjutatakse Eesti politseikoerte Instagrami lehel.