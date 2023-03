KAS TEADSID? ⟩ Tavaline snäkk inimese toidulaualt, mis on koertele äärmiselt ohtlik

Koerad armastavad süüa ning pole kahtlustki, et kui mõni toidupala kuhugi laokile on jäänud, võib see suure tõenäosusega sinu lemmiku kõhtu sattuda. Paljud teavad, et koerad ei tohi süüa šokolaadi, kuid on veel üks toit, millest tasuks oma koer kindlasti eemale hoida ning selleks on mandlid, vahendab väljaanne Daily Paws. See kehtib ka mandlivõi- ja piima kohta, mis sisaldavad koera jaoks ebavajalikke lisaaineid.